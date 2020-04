Rutte zucht en worstelt, maar weet hoe hij iedereen in crisistijd meekrijgt

Ergens midden in de persconferentie over het wel of niet versoepelen van de coronamaatregelen slaakt premier Rutte een diepe zucht. Hij heeft net bekendgemaakt dat alleen de basisscholen open kunnen en dat de jeugd meer mag sporten, maar dat Nederland verder nog zeker een maand grotendeels op slot blijft. "Deze crisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken."

Rutte benadrukt dat hij het écht liever anders had gehad. Hij begrijpt dat mensen weer naar opa en oma, de kapper, school en het terras willen. Hij spreekt over "duivelse dilemma's en dat hij de afgelopen tijd "ongelooflijk heeft geworsteld".

Kijk hier hoe de premier zucht en zegt dat hij "zielsgraag" zou zeggen dat er meer kan: