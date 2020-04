Hoge Raad bevestigt: euthanasie bij zwaar demente vrouw was zorgvuldig

De Hoge Raad heeft het oordeel van de rechtbank Den Haag bevestigd dat een arts die het leven had beëindigd van een zwaar demente patiënt, niet strafbaar is. Ook wordt de waarschuwing vernietigd die de vrouw van het medisch tuchtcollege had gekregen.

De zaak kreeg veel aandacht omdat het om het eerste strafproces ging tegen een arts die euthanasie heeft uitgevoerd. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van moord. De rechtbank oordeelde anders en volgens de Hoge Raad hebben de rechters "geen fouten gemaakt in die beoordeling".

Het hoogste rechtscollege legt hiermee vast dat een arts gehoor mag geven aan een schriftelijk verzoek tot euthanasie van iemand die niet meer wilsbekwaam is door vergevorderde dementie. Ook maakt de Hoge Raad in de uitspraak duidelijk hoe in die bijzondere situatie aan alle zorgvuldigheidseisen kan worden voldaan.

Wisselende verklaringen

Centraal in de zaak staat de levensbeëindiging van een 74-jarige vrouw in een verpleeghuis die vergevorderd dement was. Er was een euthansieverklaring, maar toen ze eenmaal was opgenomen gaf ze volgens justitie wisselende verklaringen af over haar doodswens. Ook was een probleem dat de schriftelijke verklaring niet duidelijk was.

Volgens de Hoge Raad waren er echter andere omstandigheden waaruit duidelijk bleek wat de consequente wens van de 74-jarige was geweest. Ook was duidelijk dat zij ondraaglijk en uitzichtloos leed. Hoewel zij haar wil niet meer kon uiten, was de euthanasie daarom toch binnen de wet.