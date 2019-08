Eerste rechtszaak ooit tegen arts die euthanasie uitvoerde

Euthanasie bij zwaar demente patiënten komt zelden voor: vorig jaar twee keer. Bij beginnende dementie gebeurt het vaker: 144 keer in 2018. Dat is een geleidelijke stijging ten opzichte van de twaalf gevallen tien jaar geleden, maar nog steeds een klein deel van het totale aantal euthanasiegevallen. Ter vergelijking: vorig jaar kregen meer dan 4000 kankerpatiënten euthanasie.

"Maar de statistieken zijn tegen ons", zegt Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht. "We worden steeds ouder en meer mensen gaan dementie krijgen. We zullen dus vaker met dit soort casussen geconfronteerd worden."

Sijmons vindt het daarom belangrijk dat deze zaak aan de rechter wordt voorgelegd. "Om een paar piketpaaltjes te slaan, zodat we weer een beetje meer weten waar we aan toe zijn. Ik denk dat dit een proefproces is en daar heb je nu eenmaal een verdachte bij nodig."

Impact groot

Collega-verpleeghuisartsen (die zichzelf specialisten ouderengeneeskunde noemen) zeggen dat de impact van de zaak enorm is voor de arts die vandaag terechtstaat. In een Twittervideo zegt persofficier Sanne van der Harg dat het Openbaar Ministerie ook geen reden ziet om te twijfelen aan de goede trouw van de dokter in kwestie.

Waarom dan toch iemand voor de rechter brengen die al is gewaarschuwd in een tuchtprocedure? Van der Harg legt in het filmpje uit waar de zaak over gaat: "In hoeverre moet je als arts nog in gesprek met een dementerende patiënt als deze reeds een eerder geschreven euthanasieverklaring heeft? De patiënt in deze zaak had aangegeven dat zodra zij in een verpleeghuis terecht zou komen, zij euthanasie wilde, en ook als de tijd er rijp voor was."