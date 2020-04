Advies aan kabinet: kinderen weer naar opvang, deels naar basisschool en sport

Wat betreft sport heeft het OMT een positief advies voor kinderen, jongeren en individuele topsporters. Voor kinderen tot 12 jaar is het advies het meest soepel. Die zouden buiten aan teamsport-trainingen mogen doen, waarbij ze dan niet op de anderhalve meter hoeven letten. Voor jongeren van 12 tot en met 18 geldt hetzelfde, behalve dat ze wel op anderhalve meter moeten letten.

Het risico voor topsporters die individueel trainen is beheersbaar, volgens het OMT, dat aan sportkoepels adviseert om voorwaarden per sport uit te werken. Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het OMT geen goed idee, onder meer omdat bij sporten druppelwolken kunnen ontstaan, die tot 20 meter achter een rennende sporter aangetoond kunnen worden. In die druppels zouden virusdeeltjes kunnen zitten.

Verpleeghuizen

Bezoek aan verzorgingstehuizen vergroot de kans op introductie en verspreiding van het virus, en dus raadt het OMT versoepeling van de bezoekregeling af. "Nader inzicht in de situatie in verzorgingshuizen is nodig", staat in het advies.

Het OMT stelt dat "kleinschalige pilots" nodig zijn om tot landelijke versoepeling te kunnen komen. Op dit moment is bezoek niet toegestaan in verpleeghuizen.

Contactberoepen

Over contactberoepen is geen consensus, blijkt uit het advies. Wat betreft beroepen waar normaal gesproken ook beschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals de tandarts, zegt het OMT dat het risico beheersbaar is. Maar opheffen van het verbod op andere contactberoepen, zoals kappers, is niet aan de orde.

"Het knelpunt hierbij is de onduidelijkheid over de rol van presymptomatische besmetting in deze setting, en in verband hiermee de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg." In andere woorden: er is geen overeenstemming over het gebruik van mondkapjes, handschoenen en dergelijke.

