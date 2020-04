Akkoord over nationale noodregering in Israël

De Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz zijn het eens over de vorming van een nationale noodregering. De partijen hebben naar eigen zeggen een akkoord gesloten om de coronacrisis te beteugelen.

Volgens Israëlische media zullen de twee beurtelings het premierschap op zich nemen. Netanyahu zou eerst aan de beurt zijn, na anderhalf jaar lost Gantz hem af. Weer anderhalf jaar later zouden er dan nieuwe verkiezingen moeten komen.

Doorbraak

Het akkoord betekent een doorbraak in de vele maanden durende impasse in de kabinetsformatie. De Likud-partij van Netanyahu en Blauw en Wit van Benny Gantz zijn bijna even groot, maar geen van beiden zijn in staat met hulp van kleinere partijen een coalitie te vormen.

Na de verkiezingen in april vorig jaar moesten de Israëliërs daarom nog twee keer naar de stembus. Dat leidde steeds tot vrijwel dezelfde uitslag.

Geen vierde stemronde

Vorige maand kwamen de twee overeen dat een vierde gang naar de stembus moest worden voorkomen, mede om de opkomende coronacrisis te kunnen bestrijden.

Veel partijgenoten van Gantz weigeren met Netanyahu samen te werken en hebben de fractie uit protest verlaten. In de verkiezingscampagne had Gantz meermaals beloofd niet te zullen regeren met Netanyahu, die terechtstaat vanwege corruptie.