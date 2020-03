Israël stevent af op coalitie tussen rivalen Netanyahu en Gantz

Na veertien maanden en drie onbesliste parlementsverkiezingen lijkt Israël eindelijk een nieuwe regering te krijgen. Demissionair premier Benjamin Netanyahu en diens tegenstander Benny Gantz stevenen af op een akkoord, melden Israëlische media vanavond. Volgens een minister van Netanyahu's Likud-partij komt er een roulerend premierschap.

Als een blijk van samenwerking tussen de twee rivalen werd Gantz vanmiddag met steun van Netanyahu verkozen tot voorzitter van het parlement. Hij kreeg daarbij de stemmen van het rechts-religieuze blok rondom de Likud-leider.

Roulerend premierschap

Tegelijkertijd verloor Gantz de steun van een groot deel van zijn eigen partij, een alliantie in het politieke midden. Veel partijgenoten van Gantz weigeren met Netanyahu samen te werken en hebben de fractie uit protest verlaten. In de verkiezingscampagne had Gantz meermaals beloofd niet te zullen regeren met Netanyahu, die terechtstaat vanwege corruptie.

Maar vandaag bepleitte Gantz een noodregering van nationale eenheid om het coronavirus te bestrijden. "Dit zijn abnormale tijden die vragen om ongebruikelijke beslissingen", aldus de voormalig legerleider in zijn eerste toespraak als parlementsvoorzitter.

Netanyahu en Gantz zouden hebben afgesproken elkaar af te wisselen als premier, meldde een Likud-minister donderdagavond. "Netanyahu zal eerst anderhalf jaar dienen, daarna neemt Gantz het over", aldus minister Hanegbi van Landbouw in een gesprek met onder meer de NOS.

Vooral goed voor Netanyahu

De ontwikkelingen zijn volgens correspondent Ties Brock goed nieuws voor Netanyahu. "De grootste oppositiepartij is plotseling ineengestort", zegt Brock. "En zelf lijkt Netanyahu uiteindelijk toch te krijgen wat hij wil: een nieuwe regering met zichzelf aan het roer. Voor Gantz is het maar zeer de vraag of hij over anderhalf jaar het stokje mag overnemen."

Netanyahu en Gantz namen het in drie opeenvolgende verkiezingen tegen elkaar op, maar dat leverde telkens geen duidelijke winnaar op. Geen van beiden konden ze een meerderheid vormen in het parlement en ook samen kwamen ze er niet uit. Israël heeft sinds december 2018 een demissionaire regering.