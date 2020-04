Israëliërs protesteren - op afstand - tegen Netanyahu

De betoging was aanvankelijk gepland op een kleinere locatie, maar werd verplaatst naar het Rabin-plein omdat daar meer plaats was om de coronamaatregelen in acht te nemen. Niet alleen moesten de demonstranten twee meter afstand van elkaar houden, ook moest er tien meter afstand zijn tussen elke groep van tien betogers. De actievoerders droegen mondkapjes.

Het was niet voor het eerst dat tegenstanders in Tel Aviv deze week de straat op gingen. Donderdagavond was er een soortgelijk protest, ook toen met inachtneming van de coronaregels.