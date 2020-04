'Een mondkapje verplichten is niet zinvol, zelfs niet als er genoeg zijn'

"Ik sta volledig achter het Nederlandse beleid", zegt Tessa Lauret, deskundige infectiepreventie in Amsterdam UMC. "De druppels die door hoesten en niezen worden verspreid, blijven niet in de lucht hangen maar komen 1,5 meter verder op de grond terecht. Daarom is het voldoende om je aan die afstand te houden."

Ook Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie in het Radboudumc, ziet niet veel in het massaal dragen van mondkapjes. "Ieder land heeft zijn eigen beleid en de wetenschap is verdeeld over de effectiviteit van een verplichting. Ik vind dat de Nederlandse overheid niet iets moet opleggen aan de hele bevolking, terwijl maar een klein deel met iets rondloopt wat ze kunnen doorgeven."

Er is in Nederland een groot tekort aan mondmaskers en de goede exemplaren gaan naar de zorg. Daarom beginnen mensen ze nu zelf te maken en in sommige gevallen te verkopen. Volgens Lauret is dat niet verstandig. "Je ziet allerlei initiatieven ontstaan. Dat mensen zelf mondkapjes gaan naaien of een sjaal voor hun mond doen. Maar daar kan het virus gewoon doorheen. Je denkt dat het veiliger is, maar dat is niet zo."

Coupeuse Helena Boomsma wil ondanks die bezwaren toch graag iets doen en naait zelf mondkapjes.