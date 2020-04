Amsterdam verbiedt Airbnb-verhuur in drie wijken om overlast tegen te gaan

In drie wijken in het centrum van Amsterdam mogen mensen hun eigen woning niet meer verhuren aan toeristen. Met het verbod, dat vooral gaat over de verhuur via Airbnb, wil de gemeente de overlast door toeristen beperken. Het gaat in op 1 juli en geldt in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid.

Volgens wethouder Ivens blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse statistiekbureau OIS dat in deze drie wijken buitengewoon veel toeristen zijn, waardoor de leefbaarheid voor bewoners ernstig onder druk komt te staan. "Op straat hebben ze al te maken met de gevolgen van toerisme. Daarom is het van belang dat bewoners in hun eigen woonomgeving geen overlast ervaren."