Raad van State wijst Amsterdam terecht om Airbnb-regels

Een vrouw uit Amsterdam die een boete kreeg van de gemeente omdat ze haar huis had verhuurd zonder dat te melden, hoeft die niet te betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald, Nederlands hoogste bestuursrechter.

De vrouw verhuurde haar woning in 2018 voor vijf dagen via Airbnb aan toeristen uit de Verenigde Staten. Volgens de regels had zij dit vooraf moeten registreren bij de gemeente. Dat had ze niet gedaan en ze kreeg een boete van 6000 euro.

De Amsterdamse vocht de straf aan bij de rechter en kreeg toen ongelijk, maar de Raad van State (RvS) oordeelt anders. Volgens de RvS is de constructie die de gemeente gebruikte om de woningverhuur te beteugelen niet rechtsgeldig.

De gemeente bood haar inwoners de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van de verplichte vergunning voor woningverhuur, mits er aan bepaalde regels werd voldaan, waaronder dus dat je de woning moet aanmelden. Maar volgens de Raad van State is de gemeente niet bevoegd om van de vergunningsplicht af te wijken, en kan die daardoor ook geen boetes opleggen.

Nieuwe regels

De RvS laat weten dat de gemeente inwoners geen vrijstelling meer kan geven van de vergunningsplicht, maar wat dat in de praktijk betekent voor mensen op Airbnb is nog onduidelijk. De Raad zegt dat de gemeente nieuwe regels moet maken over wanneer je wel of geen boete krijgt en dat die in de gemeentelijke huisvestingsverordening moeten komen.

Wethouder Ivens (Wonen) zegt bij de lokale omroep AT5 verrast te zijn door de uitspraak. Volgens hem lijkt die neer te komen op een algeheel verbod voor vakantieverhuur, maar hij wil de zaak nog nader bestuderen.