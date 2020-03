Woning via Airbnb verhuren in Den Haag verboden, gemeente gaat beboeten

Wie vanaf nu een woning of kamer via Airbnb verhuurt in Den Haag, kan een boete krijgen. Voor vakantieverhuur, waar Airbnb onder valt, wordt namelijk geen vergunning verleend door de gemeente.

Het verhuren van een ruimte via Airbnb in de stad mocht alleen incidenteel. Maar veel mensen wisten dat niet en de gemeente deelde in de praktijk ook geen boetes uit. Vanaf nu gebeurt dat wel. Ook incidenteel verhuren mag niet meer.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State in januari, meldt Omroep West. Die zaak ging over een vrouw uit Amsterdam die een boete had gekregen van de gemeente omdat ze haar huis had verhuurd zonder dat te melden.

Die boete hoefde ze van de Raad van State niet te betalen. Volgens Nederlands hoogste bestuursrechter is de constructie die de gemeente gebruikte om de woningverhuur te beteugelen namelijk niet rechtsgeldig.

Gemeente mocht geen boetes opleggen

De gemeente bood Amsterdammers de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van de verplichte vergunning voor woningonttrekking, mits er aan bepaalde regels werd voldaan. Maar de Raad van State zei dat de gemeente niet bevoegd is om van de vergunningsplicht af te wijken en daardoor kan die geen boetes opleggen voor het niet melden.

De gemeente Den Haag heeft daaruit de conclusie getrokken dat voor het verhuren van een woning via Airbnb dus een onttrekkingsvergunning afgegeven moet worden. Die gaf en geeft de gemeente niet. En dus is alle vakantieverhuur verboden, zegt de gemeente.

"In de praktijk zal het niet zo zijn dat we gelijk heel hoge boetes opleggen", zegt wethouder Martijn Balster. "Maar we moeten wel ingrijpen." De gemeente zal vooral handhaven op mensen die toch proberen geregeld hun woning te verhuren.

Het verbod op de verhuur van woningen via bijvoorbeeld Airbnb geldt waarschijnlijk tot het einde van het jaar. De gemeente wacht op landelijke regelgeving. Die wordt in januari volgend jaar verwacht. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.