Californië komt immigranten in nood tegemoet

De Amerikaanse staat Californië draagt bij aan een noodfonds voor illegale immigranten die door de coronapandemie zonder werk zitten. In het fonds zit 115 miljoen euro, deels afkomstig van Californië, deels van organisaties die zich inzetten voor illegale immigranten.

Zo'n 150.000 illegalen kunnen in mei een eenmalige uitkering van 460 tot 920 euro bij dit fonds aanvragen.

Essentieel werk

Californië is de eerste staat die in verband met de coronacrisis financiële hulp biedt aan illegalen. "Of je nu papieren hebt of niet, er zijn mensen in nood", zegt gouverneur Newsom. "We zijn de mensen zeer dankbaar die elke dag bang zijn om uitgezet te worden, maar wel essentieel werk verrichten voor tientallen miljoenen Californiërs."

De naar schatting twee miljoen illegalen in Californië kunnen geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Zij vormen 10 procent van de beroepsbevolking en werken vooral in de gezondheidszorg, de landbouw, de industrie en de bouw. Toch lopen zij door het immigratiebeleid van president Trump elke dag de kans opgepakt en uitgezet te worden.

Van hun inkomens zijn ook veel kinderen afhankelijk. De helft van de kinderen die in Californië ter wereld komen, wordt geboren in een gezin waarvan ten minste één lid geen verblijfsstatus heeft.