Nieuwe immigratieregels VS: sneller uitzetten zonder tussenkomst rechter

Iedereen die korter dan twee jaar illegaal in de Verenigde Staten verblijft, kan straks worden uitgezet zonder dat er een rechter aan te pas komt. De regering-Trump scherpt daarmee opnieuw het anti-immigratiebeleid aan.

De aangekondigde maatregel wordt naar verwachting vandaag van kracht. Voorheen werden alleen illegale immigranten die op maximaal 160 kilometer van de Mexicaanse grens waren gearresteerd versneld uitgezet. Maar die uitzetprocedure geldt straks voor iedereen die niet kan bewijzen dat hij langer dan twee jaar in de VS is, ongeacht waar men verblijft.

Mensenrechtenorganisaties stappen naar de rechter. Ze noemen de nieuwe regels een "enorme en gevaarlijke verandering" en "een vrijbrief voor het uiteenrukken van duizenden gezinnen". Critici vrezen dat veel immigranten die al langer dan twee jaar in het land zijn dat niet kunnen bewijzen.

11 miljoen illegalen

De maatregel is bedoeld om de "aanhoudende crisis aan de zuidelijke grens" aan te pakken, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Er zou een achterstand zijn van 900.000 zaken bij de immigratierechter.

Het gemiddelde verblijf in een immigratiedetentiecentrum bij versnelde uitzetting is 11,4 dagen. Voor illegalen in het binnenland is dat 51,5 dagen. Door nieuwe regels zouden ruwweg 300.000 van de naar schatting 11 miljoen illegale immigranten in de VS kunnen worden gedeporteerd.

Zero tolerance

Bestrijding van illegale immigratie is altijd een van de speerpunten geweest van Trumps beleid. Deze maatregel laat volgens analisten zien dat hij daar ook bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar op inzet.

Het zerotolerancebeleid van de regering heeft geregeld tot kritiek en rechtszaken geleid, bijvoorbeeld over het scheiden van ouders en kinderen die illegaal de grens waren overgestoken. Deze omstreden maatregel heeft Trump uiteindelijk per decreet ingetrokken.