Acute reguliere zorg in ziekenhuizen weer langzaam opgestart

Nu het aantal met coronapatiënten bezette IC-bedden al een aantal dagen daalt, gaan ziekenhuizen langzaamaan de meest acute zorg weer opstarten. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

"We zijn aan het nadenken over hoe we de andere zorg weer opstarten", vertelt Bas Leerink, hoofd van het LCPS. Om te voorkomen dat patiënten in een deel van het land wel weer reguliere zorg kunnen krijgen en patiënten in een ander deel niet niet, moet de last van coronazorg eerlijk verdeeld worden. "Zodat iedereen de kans heeft op goede andere zorg", aldus Leerink. Het centrum komt morgen met een plan om dat zo eerlijk mogelijk in te richten.

Capaciteit voor mensen met andere aandoeningen

De afgelopen weken hebben de meeste ziekenhuizen vanwege de coronacrisis alle 'planbare' zorg afgezegd. Veel artsen en verpleegkundigen worden nu op intensivecareafdelingen of voor andere coronazorg ingezet.

De hoogste baas van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zei zich eerder zorgen te maken over de gevolgen van de corona-uitbraak voor bijvoorbeeld kankerpatiënten wiens chemokuur of bestraling is uitgesteld. Onderzoekers waarschuwden voor een stuwmeer aan behandelingen na de coronacrisis in de ziekenhuizen.

Dankzij de stabiele situatie op de IC-afdelingen kunnen ziekenhuizen nu naar de toekomst kijken. "Enerzijds moeten we ziekenhuizen en personeel lucht geven, maar we moeten ook echt weer capaciteit vrijmaken voor patiënten met andere aandoeningen", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Hij benadrukt dat het gaat om acute planbare zorg. "Het gaat om patiënten die al even op een wachtlijst staan en niet nog langer kunnen wachten. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die een operatie tegen kanker moeten ondergaan."

Personeel loopt op de tenen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland werken aan een prioriteitenlijst voor ziekenhuizen. "Medisch specialisten kunnen het beste inschatten welke patiënten het eerst zorg nodig hebben. Om hen wat houvast te geven, maken wij een indeling om zorgvragen te kunnen vergelijken en een onderverdeling te maken op basis van urgentie", zegt een woordvoerder van de NZa. De zorgautoriteit benadrukt dat regionale en bovenregionale samenwerking hard nodig is: "Het is belangrijk dat we dezelfde taal spreken."

Op de langere termijn moet alle overige zorg ook weer worden opgestart, maar Kuipers benadrukt dat het aantal bezette IC-bedden dan verder gedaald moet zijn. "We moeten ook rekening houden met het personeel dat nu op de tenen loopt en ook wat ruimte moet krijgen."