Zorgen over niet-coronapatiënten, maar 'alles gedaan om schade te voorkomen'

Volgens Haiko Bloemendal, voorzitter van de vereniging van kankerartsen NVMO, kunnen behandelingen over het algemeen acht weken worden uitgesteld zonder dat het de vooruitzichten van een patiënt negatief beïnvloedt.

Per kankertype hebben de specialisten protocollen opgesteld die duidelijk maken hoe er op een verantwoorde manier met dit soort uitstel kan worden omgegaan. "Daarbij is het wel van het grootste belang om goed met de patiënt te communiceren. Want iedereen die deze diagnose krijgt, wil natuurlijk het liefste binnen een minuut worden behandeld."

Nu het erop lijkt dat de coronacrisis nog maanden aanhoudt, dreigt die grens van acht weken voor kankerpatiënten te worden overschreden. "Voor nu is het begrijpelijk en goed dat de balans erg doorslaat naar de corona-kant. Maar we moeten er nu met z'n allen voor gaan zorgen dat we ook de andere zorg goed gaan regelen. We zullen per patiënt een afweging moeten maken: is verder uitstel verantwoord of niet? We zullen dat goed moeten stroomlijnen."