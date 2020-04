Alcoholverbod in Zuid-Afrika: minder misdaad, wel gefrustreerde mannen

Door een verbod op de verkoop van alcoholische dranken in Zuid-Afrika zijn de misdaadcijfers gekelderd. Het is een positieve ontwikkeling in het gewelddadige land. Toch zetten verschillende deskundigen vraagtekens bij de maatregel.

In de groepschat op WhatsApp van een buurt in Kaapstad wordt gevraagd of iemand nog een fles rode wijn heeft. De buurtgenoot heeft er in ruil drie pakjes sigaretten voor over. "Ik kan het achterlaten bij je hek, we hoeven elkaar niet te zien."

Het is een bijzondere coronamaatregel die Zuid-Afrika bezighoudt: het verbod om alcoholische drank te kopen. De regering hoopt dat de inwoners nuchter beter luisteren en afstand houden. Het alcoholgebruik en -misbruik in Zuid-Afrika is hoog. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie staan de Zuid-Afrikanen in de top vijf van zwaarste drinkers ter wereld.

94 in plaats van 326 moorden

Drankwinkels en bierbrouwerijen verliezen klanten en hebben de regering opgeroepen om de regel te schrappen. Een belangenbehartigingsorganisatie van 20.000 kleine ondernemers die vooral in de townships drankwinkels hebben, dreigen in een brief aan de president naar de rechter te stappen als hij vandaag niet op hun oproep reageert.

Maar de verantwoordelijke minister wil de regel het liefst voor altijd handhaven, grapte hij in een Zuid-Afrikaanse krant. De misdaadcijfers zijn namelijk sterk gedaald. Hij legde de misdaadcijfers van de eerste week lockdown naast de statistieken van een jaar geleden in dezelfde week. In plaats van 326 moorden, werden er 94 moorden gepleegd. Het aantal roofovervallen op bedrijven en huizen ging met 80 procent omlaag.

Patrouilles

Het is niet alleen het alcoholverbod dat hierbij een rol speelt. Een deel van de daling van de misdaadcijfers valt toe te schrijven aan de politie en het leger die op straat patrouilleren en die wegversperringen opzetten. Ze houden de bevolking soms met harde hand in het gareel. Je mag in Zuid-Afrika alleen de straat op om boodschappen te doen of voor medische hulp. Daardoor is het nu moeilijker om op het dievenpad te gaan en bijvoorbeeld iemand te beroven.