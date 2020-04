Ook partijraad Denk wil dat voorzitter Öztürk opstapt, maar hij blijft

Voorzitter Selçuk Öztürk van Denk blijft gewoon op zijn plek, al wil nu ook de partijraad van de politieke beweging dat het volledige bestuur onmiddellijk opstapt. Öztürk schrijft vandaag in een brief aan de leden dat uit een rapport van de door hem ingehuurde professor Tom Zwart blijkt dat het wegsturen van het bestuur niets zou oplossen.

Binnen Denk woedt al een paar weken een machtsstrijd. De twee mannen die de partij in 2014 oprichtten, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, gaan rollend over straat. Kuzu beschuldigt Öztürk van een poging tot politieke broedermoord, omdat hij verhalen over een buitenechtelijke affaire van hem actief naar buiten zou hebben gebracht.

Beiden zijn ook Kamerlid namens Denk. Het derde Kamerlid, Farid Azarkan is inmiddels fractievoorzitter en vroeg het bestuur vorige week al om op te stappen om de rust in de partij weer terug te brengen. Öztürk wilde niet verdergaan dan het aanstellen van een onderzoeker/bemiddelaar, de Utrechtse hoogleraar cross-cultureel recht Tom Zwart. Die werd afgelopen vrijdag aangezocht.

Aanblijven is gewettigd

Volgens Öztürk heeft Zwart nu al een eerste rapport uitgebracht, waarin hij stelt dat de wens van het bestuur om voorlopig aan te blijven "gewettigd" wordt door de statuten en een "politiek feit" is. "Daarnaast wordt niet duidelijk gemaakt welk probleem door het aftreden van het bestuur zou worden opgelost", zou Zwart volgens Öztürk concluderen.

Het bestuur kan tot de algemene ledenvergadering van 6 juni aanblijven, maar de voorbereidingen van de verkiezingen van volgend jaar zouden gedaan moeten worden door een aparte commissie, staat in de conclusies die door Öztürk zijn toegevoegd aan de brief aan de leden.

Gisteren stuurde de partijraad, dat het bestuur adviseert, juist een brief waarin wordt opgeroepen tot aftreden. De brief is in handen van de NOS. De leden van de partijraad, vertegenwoordigers van lokale afdelingen, schrijven: "Wij constateren dat het bestuur onderdeel is geworden van het conflict, waardoor er de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan." Een onafhankelijke commissie moet samen met een extern onderzoeksbureau onderzoek doen en op de algemene ledenvergadering in juni de resultaten presenteren, vindt de partijraad.