Azarkan: bestuur Denk moet terugtreden om 'rust te herstellen'

Eind vorige maand maakte Kuzu bekend dat hij na de komende verkiezingen niet zou terugkeren in de politiek. Als verklaring gaf hij dat het werk in de Tweede Kamer een te grote belasting was geworden voor zijn privéleven. Een week later schreef HP/De Tijd dat er sprake was van een machtsstrijd binnen de partij en dat Kuzu moest vertrekken vanwege een buitenechtelijke affaire.

Het bestuur van Denk bevestigde dat Kuzu was aangesproken op een buitenechtelijke relatie, die niet past bij de kernwaarden van de partij. Maar ook het bestuur, onder leiding van Öztürk, hield vol dat Kuzu om persoonlijke redenen is gestopt.