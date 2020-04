Vlinderstichting waarschuwt voor bestrijdingsmiddel eikenprocessierups

"De risico's van dit middel zijn meegenomen in het besluit", licht een woordvoerder van het Ctgb toe. "Die afweging is gemaakt, daar komt uit dat de gevaren voldoende kunnen worden voorkomen." Als andere insectenpopulaties dan de rupsen het slachtoffer worden, wordt gekeken of ze kunnen terugkomen. "Dat is voldoende het geval", zegt de woordvoerder.

Bezwaar

De Vlinderstichting noemt het bizar dat de proef is goedgekeurd. "We hebben al te maken met een desastreuze afname van de biodiversiteit bij insecten. Dit soort proeven maakt dat alleen maar erger." Ook vindt de stichting het vreemd dat de proef al is begonnen terwijl er nog een bezwaarprocedure loopt.

Die procedure kan maanden duren, omdat er goed gekeken moet worden naar het besluit, zegt het Ctgb. "Als de Vlinderstichting dat te lang vindt duren, dan kunnen ze naar de rechter stappen."

Dat laatste vindt de stichting voorlopig niet nodig. Liever gaat de organisatie in gesprek met de gemeenten die de proef uitvoeren. "We hopen dat ze dan allemaal van deze proef zullen afzien." De Vlinderstichting ziet graag dat er meer gebruik wordt gemaakt van natuurvriendelijke oplossingen, zoals het plaatsen van vogelhuisjes.

De eikenprocessierups wordt bestreden omdat zijn haartjes uitslag en jeuk bij de mens veroorzaken. Vorig jaar werd Nederland overspoeld door het diertje. Door het warme weer nam het aantal rupsen erg toe, wat bij veel mensen huidproblemen veroorzaakte.