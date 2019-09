Extreem veel mensen hadden last van eikenprocessierups

Afgelopen zomer heeft een extreem aantal mensen last gehad van de eikenprocessierups. In Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht gingen 150 op de 100.000 mensen met jeuk naar de huisarts. Het landelijk gemiddelde in andere jaren is 20 op de 100.000.

Volgens Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, gingen dit jaar ook in andere provincies meer mensen naar de dokter (85 op de 100.000).

De piek is nog nooit zo groot geweest als dit jaar, zeggen de onderzoekers. Het werkelijke aantal ligt nog hoger, omdat niet iedereen met klachten naar de huisarts ging. Vooral eind juni en begin juli was de overlast groot. Mensen klaagden over jeuk, bultjes en rode plekken.

Meer rupsen, minder vlinders

Er waren dit jaar veel meer rupsen; hun brandharen veroorzaken de problemen. Veel gemeenten en ook particulieren hebben de rupsen laten weghalen, waardoor er dit jaar wat minder vlinders waren. Maar de bestrijdingsdiensten konden het werk niet aan, dus worden volgend jaar opnieuw problemen verwacht.

In Ede praten gemeenten, bestrijdingsdiensten en (natuur)organisaties vandaag over het bestrijden van de rupsenplaag.