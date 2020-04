Bestuurscrisis bij Denk, ook lokale fractievoorzitters eisen vertrek

In de politieke partij Denk is een bestuurscrisis ontstaan nu behalve de Tweede Kamerfractievoorzitter Azarkan ook lokale Denk-fracties het onmiddellijke vertrek van het bestuur eisen. "Wij merken dat de interne ontwikkelingen in onze partij de aandacht afleiden van hetgeen waarvoor wij als volksvertegenwoordigers zijn gekozen, namelijk het vertolken van de stem van onze kiezers", staat in een verklaring van acht lokale fractievoorzitters, twee provinciale afdelingen en de jongerenbeweging.

Het bestuur, onder wie voorzitter Özturk, weigert echter op te stappen, zo heeft het vandaag in een openbaar gemaakte brief aan de leden bekendgemaakt. De bestuursleden willen dat de leden op een bijeenkomst op 6 juni beslissen wie de leiding moet krijgen van de partij. Verder willen ze "onafhankelijke personen" aanstellen om het bestuur de komende tijd te ondersteunen en willen ze een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de ontstane situatie.

Privéleven

Het rommelt al enige tijd in de politieke partij, die drie zetels in de Tweede Kamer heeft. Het begon eind vorige maand met het plotseling aangekondigde vertrek van fractievoorzitter Kuzu. Hij zei dat het werk een te grote belasting was geworden voor zijn privéleven, maar later kwam naar buiten dat hij moest vertrekken wegens een buitenechtelijke affaire.

Kuzu verwijt mede-oprichter en Kamerlid Öztürk "politieke broedermoord", omdat die deze affaire via een brief in de openbaarheid had gebracht. Hij vindt dat de leden op een Algemene Ledenvergadering in juni een oordeel moeten vellen over de kwestie. "Daarbij zal ik aanwezig zijn om mijn kant van het verhaal te vertellen en om de leden ervan te overtuigen dat matennaaierij geen kernwaarde van Denk is."

Azarkan, het derde Kamerlid, is nu tijdelijk fractievoorzitter en zegt geen kant te willen kiezen. Wel vindt hij dat het bestuur moet vertrekken om "de rust in de partij te herstellen".

Statuten

Uit de brief blijkt nu dus dat het bestuur niet van plan is om weg te gaan. "De leden van Denk vormen het hart van onze politieke beweging. Volgens de statuten van onze beweging gaan de leden over het vormen van het bestuur."

De lokale fractievoorzitters zijn echter bang dat bij een stemming op de ALV in juni "wij als Denk'ers tegenover elkaar komen te staan". Dat willen ze naar eigen zeggen vermijden.