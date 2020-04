'Inkoop en productie mondkapjes in Nederland had sneller gekund'

De inkoop van mondkapjes in Nederland komt volgens ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten van mondkapjes te traag op gang. Ze hebben volgens NRC scherpe kritiek op de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Gisteren kondigden beddenfabrikant Auping en luchtfilterproducent Afpro aan miljoenen mondkapjes te gaan produceren. Vanaf eind april moeten de eerste maskers van de band rollen, maar volgens betrokkenen hadden zij al veel eerder kunnen beginnen.

Twee weken geleden was al duidelijk dat de productie kon worden opgezet, maar goedkeuring van minister Van Rijn kwam pas afgelopen woensdag. "Dat waren kostbare weken. We hadden al veel eerder kunnen beginnen, bijvoorbeeld met het maken van afspraken met grondstofleveranciers", zegt Afpro-directeur Joost Verlaan in de krant. "Nu hobbel je als Nederland achteraan omdat elk land die grondstoffen wil hebben."

Te gecalculeerd

Om tekorten aan beschermingsmiddelen op te lossen, werd vorige maand het landelijk inkoopcentrum LCH opgericht. Volgens betrokkenen is er te veel bureaucratie en worden besluiten te traag genomen.

Ook zou Nederland te gecalculeerd te werk gaan, zegt een betrokkene rond het ministerie. "Alles wordt eerst doorgerekend. Hoeveel kost dit? Kunnen we het voor onze prijs krijgen? Bij veel fabrieken is het nu gewoon afrekenen bij de poort, anders is het weg."

'Op meerdere paarden wedden'

Veel zorginstellingen bestellen daarom buiten het LCH om, zegt voorzitter Bart Berden van het regionaal netwerk acute zorg in Noord-Brabant. "Natuurlijk gaan ziekenhuizen en zorginstellingen om het LCH heen om op meerdere paarden proberen te wedden."

Het ministerie zegt in een reactie "honderden aanbiedingen" te hebben ontvangen, maar dat er eerst is gekeken naar reguliere bevoorrading vanuit vaste leveranciers en transporten binnen de EU. Daarna is pas gekeken naar andere opties.