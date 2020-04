Nederlandse bedrijven gaan mondkapjes maken: 'We hebben de kennis en kunde'

De productie van miljoenen mondkapjes op Nederlandse bodem krijgt vorm. De komende weken worden minstens vier productielijnen voor hoogwaardige mondneusmaskers uit de grond gestampt, twee bij filterproducent Afpro in Alkmaar en twee bij beddenfabrikant Auping in Deventer. Dat bevestigt topman van Auping Jan-Joost Bosman na berichtgeving in Trouw.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister van Volksgezondheid De Jonge dat hij verwacht dat er de komende weken zeven miljoen mondkapjes gemaakt kunnen worden. Hij zegt 4,5 miljoen zogenoemde FFP2-mondneusmaskers per week nodig te hebben voor zorgpersoneel. Het RIVM adviseert zorgmedewerkers deze maskers te gebruiken.

Er zijn volgens de minister op dit moment 30 miljoen mondkapjes uit het buitenland besteld, maar het kan lang duren voordat die kapjes Nederland bereiken. En die kapjes beschikken niet allemaal over de in de EU geldende kwaliteitscertificaten.

Speciale machine

Beddenfabrikant Auping wil de overheid helpen met de productie van de kapjes, maar zegt dat niet meteen te kunnen. "We hebben de kennis en kunde om gecertificeerde en hoogwaardige maskers te maken, maar we hebben een speciale machine nodig om de productielijn op te zetten", zegt topman Jan-Joost Bosman. "We hebben een machine op het oog die we ook later kunnen gebruiken als we ons weer volledig op het maken van matrassen focussen."

Die machine moet binnen een paar weken klaar zijn voor gebruik. "Tot die tijd maken we de kapjes met de hand om zo in ieder geval aan de eerste noodvraag te kunnen voldoen." Na die aanloopweken, zegt Bosman honderdduizenden mondkapjes per week te kunnen maken.

Geen winst

Bosman zegt niet te willen verdienen op de mondkapjes. "We maken alle kosten inzichtelijk voor de overheid. Winst is niet aan de orde", verduidelijkt hij. De directeur zegt dat zijn bedrijf ook gedeeltelijk stil is gevallen door de crisis. "Met de productie van de kapjes, kunnen we onze medewerkers aan het werk zetten en komen we door deze tijd heen."

Naast mondkapjes zijn ook andere medische hulpmiddelen nodig zoals beademingsapparatuur en spatbrillen. De minister zegt 400 initiatieven van verschillende bedrijven te hebben ontvangen voor de productie van allerlei hulpmiddelen.