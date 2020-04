Kamer steunt Hoekstra in strenge eisen aan EU-noodfinanciering

Eurobonds: Gezamenlijke Europese leningen waar alle landen gezamenlijk garant voor staan.'Bond' is het Engelse woord voor obligatie, een schuldlening.

ESM: het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat is een leningenprogramma van eurolanden voor eurolanden, dat in de crisisjaren na 2008 is opgericht om landen als Griekenland en Spanje te redden.

