Bosbranden Tsjernobyl leiden tot verhoogd stralingsniveau

Bij Tsjernobyl zijn verhoogde stralingsniveaus gemeten als gevolg van bosbranden. Brandweerlieden in Oekraïne proberen al dagenlang om het vuur te blussen. De branden woeden in de buurt van de nucleaire reactor die in 1986 explodeerde, wat leidde tot de Tsjernobyl-ramp.

Door het vuur is het stralingsniveau tot wel zestien keer hoger dan normaal. De autoriteiten benadrukken dat de straling in de hoofdstad Kiev, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Tsjernobyl, binnen de perken blijft. Door de verhoogde waarden is het wel moeilijker de brand te bestrijden.

Het vuur wordt geblust met helikopters. Volgens de brandweer staat er zo'n 25 hectare bos in brand: