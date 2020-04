Trump haalt uit naar ontslagen toezichthouder: 'Bracht nep-rapport naar Congres'

Atkinson, die door Trump zelf was aangesteld als toezichthouder op de inlichtingendiensten, lichtte vorig jaar het Congres in over een melding van een klokkenluider. Daarin werd gewaarschuwd dat Trump de Oekraïense president Zelensky had gevraagd om een corruptieonderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon. In het afzettingsproces dat volgde, werd Trump uiteindelijk vrijgesproken door de Senaat, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben.

Zevende ontslag

Inspecteur-generaal Atkinson is volgens persbureau AP de zevende functionaris van de inlichtingendiensten die sinds de zomer het veld moet ruimen. Er is veel kritiek op het plotselinge ontslag, niet in de laatste plaats omdat de VS midden in de coronacrisis zit. Ook is er steun voor de inspecteur-generaal . Zo kwam de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, Michael Horowitz, op voor Atkinson. Hij roemde hem vanwege "zijn integriteit, professionaliteit en toewijding aan de letter van de wet en onafhankelijk toezicht."

Wie Trump wil gaan installeren als nieuwe inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten is nog niet bekend.