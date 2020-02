Amerikaanse Senaat spreekt Trump vrij in afzettingsproces

Het stond al vrijwel vast dat Trump zou worden vrijgesproken. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Van de 100 zetels zijn er 53 in handen van de Republikeinse Partij.

Trump was de derde president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die een impeachment-stemming in de Senaat kreeg. Ook de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 kregen een impeachment-proces. Beiden werden vrijgesproken. Nixon trad in 1974 af voor het tot stemming kon komen.

Zo verliep de afzettingsprocedure in de Senaat: