Trump ontslaat inlichtingenwaakhond die klacht over gesprek Oekraïne behandelde

President Trump heeft Michael Atkinson ontslagen, de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten. Atkinson was als inlichtingenwaakhond verantwoordelijk voor de behandeling van de klacht over een telefoongesprek van Trump met de Oekraïense president Zelensky. Die melding leidde uiteindelijk tot de afzettingsprocedure tegen Trump.

In een brief aan het Amerikaanse Congres schrijft Trump dat Atkinson over dertig dagen uit zijn functie wordt ontheven. Trump schrijft verder dat hij het van vitaal belang vindt dat hij het volste vertrouwen heeft in zijn inspecteurs-generaal. "Dat is niet langer het geval bij deze inspecteur-generaal", schrijft hij.

Atkinson, die door Trump zelf was aangesteld als inlichtingenwaakhond, lichtte vorig jaar het Congres in over een melding van een klokkenluider. Die waarschuwde dat Trump in een telefoongesprek zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky had gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon.

Afzettingsprocedure

In de afzettingsprocedure die volgde op de kwestie werd Trump beschuldigd van machtsmisbruik en het tegenwerken van het onderzoek daarnaar. In december werd hij door het Huis van Afgevaardigden, dat in meerderheid Democratisch is, in staat van beschuldiging gesteld. De Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, sprak hem vrij.

Democraten hebben nu felle kritiek op het ontslag van Atkinson, ook omdat Trump de stap neemt terwijl de VS worstelt met de uitbraak van het coronavirus.

"Het is onredelijk dat de president, terwijl we midden in een nationale noodsituatie zitten, opnieuw probeert de integriteit van de inlichtingendiensten te ondermijnen", zegt Mark Warner, een hooggeplaatst Democratisch lid van de inlichtingencommissie van de Senaat.