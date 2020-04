Zweedse zender organiseert alternatief songfestival

Inwoners van Zweden kunnen dit voorjaar alsnog een winnaar van het Eurovisie Songfestival aanwijzen. De zender SVT, die het songfestival in Zweden normaal gesproken uitzendt, heeft een alternatief programma bedacht voor het festival, dat dit jaar niet doorgaat vanwege het coronavirus.

Het gaat om twee uitzendingen in de week voorafgaand aan 16 mei, de dag waarop de Songfestivalfinale was gepland. In de eerste uitzending worden alle 41 liedjes getoond. Kijkers kunnen via een app hun favoriete nummers doorgeven.

De tweede uitzending is een finale met de 25 meest geappte nummers, waaruit de winnaar wordt gekozen. De Zweedse inzending The Mamas doet niet mee met de wedstrijd, maar treedt wel als enige live op tijdens het programma.

Positief

Volgens projectmanager Anette Helenius is het goed voor het Zweedse publiek om even aan iets anders te denken dan het coronavirus. "Juist in deze tijd hebben we iets positiefs nodig om naar uit te kijken", zegt ze tegen Zweedse media.

Voor de deelnemers is dit alsnog een kans om in de schijnwerpers te komen met hun nummer, want voor het songfestival van 2021 moeten de landen nieuwe liedjes insturen. Het Eurovisie Songfestival zelf komt op 16 mei ook met een alternatief programma, dat in heel Europa wordt uitgezonden, maar daarbij wordt geen winnaar gekozen.