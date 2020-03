Eurovisie Songfestival komt met alternatieve tv-show voor heel Europa

Het Eurovisie Songfestival komt met een alternatieve tv-uitzending: Europe Shine a Light. De show, zonder publiek, wordt op zaterdag 16 mei om 21.00 uur in heel Europa uitgezonden. Het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in Rotterdam zou worden gehouden, gaat vanwege de coronacrisis niet door. Op 16 mei zou de finale van het liedjesfestijn zijn.

"Het wordt een show in de geest van eenheid en saamhorigheid", zegt Jon Ola Sand van de organiserende omroeporganisatie EBU. "We moedigen alle omroepen die aan het Eurovisie Songfestival van dit jaar zouden meedoen aan om deze show uit te zenden."

De 41 artiesten die in Rotterdam zouden optreden, worden volgens hoofdproducent Sietse Bakker in de schijnwerpers gezet. "Naast een kort fragment van hun eigen nummer waarmee ze zouden optreden, zullen zij een gezamenlijke uitvoering brengen van een eerdere songfestivalhit." Ze doen dat ieder vanuit hun eigen land.

Ook oud-deelnemers doen aan het alternatieve evenement mee. "Bekende songfestivalartiesten van de afgelopen jaren worden uitgenodigd om vanuit hun eigen land nummers uit het verleden op te voeren", zegt Bakker.

Stilstaan bij coronapandemie

Europe Shine a Light wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. Zij zouden samen ook de presentatie van het Songfestival verzorgen.

Volgens de organisatoren wordt in de alternatieve show uitgebreid stilgestaan bij iedereen die door de coronacrisis is getroffen en bij alle mensen die hard werken om de crisis te bestrijden.

Intussen wordt nagedacht over een nieuwe datum voor het 'echte' songfestival. Algemeen wordt aangenomen dat Rotterdam ook volgend jaar de organiserende stad is. "De komende periode wordt in kaart gebracht hoe we dit samen voor elkaar kunnen krijgen", zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman.