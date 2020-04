Vier gedetineerden besmet, coronamaatregelen gevangenissen verlengd

Tot nu toe is bij vier gedetineerden en tbs'ers vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus. Zij worden verzorgd in gevangenisziekenhuis Scheveningen, de Oostvaarderskliniek en de Rooyse Wissel. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bekendgemaakt.

De 'geen bezoekregel' en andere maatregelen voor mensen in justitiële inrichtingen (ook tbs-klinieken en jeugdinrichtingen) worden verlengd tot en met 28 april. Daar verblijven op dit moment 10.368 mensen.

Wie minstens 38 graden koorts heeft, verkoudheidsklachten heeft, hoest of kortademig is moet uit voorzorg in de eigen cel blijven. Dat geldt op dit moment voor vijf personen. Jeugdigen mogen sinds 1 april geen bezoek meer ontvangen.

Geen ongeregeldheden

Tot nu toe zijn, er ondanks het strengere coronaregime, geen ongeregeldheden geweest, zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming. Hij begrijpt dat er zorgen zijn in de instelling, maar benadrukt dat de maatregelen echt nodig zijn. "Ik ben enorm trots op de manier waarop het personeel van DJI zich de afgelopen weken heeft aangepast." Het ziekteverzuim is maar iets gestegen.

De afgelopen weken zijn de dagprogramma's ingeperkt en wordt de meeste communicatie, zoals met advocaten, per telefoon afgehandeld. Gedetineerden krijgen daarom extra beltegoed.

Meerpersoonscellen en enkelbanden

In de meerpersoonscellen zitten alleen gedetineerden die geen verschijnselen vertonen. Het percentage gedetineerden op een meerpersoonscel is gedaald van 30 naar 16,5 procent. De cellen zijn nog steeds nodig omdat de eenpersoonscellen beschikbaar moeten blijven voor mensen die mogelijk besmet zijn.

Steeds meer mensen krijgen (eerder) een enkelband en kunnen dan naar huis om de druk op de instellingen te verlichten. Dat zijn er nu 900, normaal zijn dat er rond 700. De reclassering heeft het hierdoor wel drukker door het extra toezicht. Taakstraffen zijn uitgesteld tot 28 april omdat die vrijwel niet binnen de coronaregels kunnen plaatsvinden.