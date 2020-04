Wekdienst 2/4: opnieuw corona-crisisoverleg en opening voedselbos voor apen

Moet je vandaag toch de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet komt vandaag opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over het coronavirus. In ons liveblog houden we het laatste nieuws over het coronavirus voor je bij.

Vandaag is de pro-formazitting in de zaak tegen twee minderjarigen uit Hoofddorp. Zij worden ervan verdacht op 16 december 2019 een roofoverval te hebben gepleegd bij een pinautomaat in hun woonplaats. Daarbij kwam een 64-jarige man om het leven.

Prinses Margriet opent een voedselbos in Apenheul in Apeldoorn. In het nieuwe gebied staat een ruim 50 meter lange insectenmuur die samen met wilde bloemen en fruitbomen een voedselbos vormt voor de apen in het park.

Wat heb je gemist?

Het dodental in de VS als gevolg van het coronavirus is opgelopen met 884 naar 4757, meldt de Johns Hopkins-universiteit, die de dagelijkse cijfers publiceert. Niet eerder stierven er op één dag zo veel mensen in de Verenigde Staten aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal besmettingen staat nu op 216.515. Daarmee is de VS het land met de meest geregistreerde besmettingen.

Ander nieuws uit de nacht:

Koolmees: bellen met KLM over wegsturen tijdelijk personeel: volgens minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn de steunmaatregelen van het kabinet er juist op gericht om ook tijdelijk personeel aan het werk te houden.

Klimaattop Glasgow uitgesteld: de top zou in november worden gehouden, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar.

Zorgen om bestrijding eikenprocessierups door tekort aan pakken: de Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers zegt in NRC dat de beschermende pakken die nodig zijn bij het weghalen van de rupsen hard nodig zijn in de zorg, en dat er waarschijnlijk alleen voor de eerste weken genoeg pakken op voorraad zijn.

En dan nog dit:

Elke 24 uur komt het RIVM met nieuwe coronacijfers. Over geregistreerde besmettingen, ziekenhuisopnames en overleden personen. Maar dat zijn niet slechts cijfers, zegt Maaike Janssen (30). "Het zijn mensen zoals mijn opa."

Maaikes opa is één van de in totaal 1173 Nederlanders van wie geregistreerd is dat ze zijn overleden door corona. Net als de oma van Lennart van Ginkel. En de opa van Marlot de Lit.

In deze video legt NOS op 3 uit wat de cijfers die het RIVM elke dag publiceert wél zeggen, maar ook wat ze juist níét vertellen: