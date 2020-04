Zorgen om bestrijding eikenprocessierups door tekort aan pakken

Door de coronacrisis is er mogelijk een tekort aan beschermende pakken voor eikenprocessierupsbestrijders. De Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers (VHG) zegt tegen NRC dat er waarschijnlijk alleen voor de eerste weken genoeg beschermingspakken op voorraad zijn.

In mei gaat het wegzuigen van de eikenprocessierupsnesten weer beginnen. Marc Kusters van VHG zegt tegen de krant dat leveranciers van de pakken veel minder voorraad uit China krijgen. "En wat er binnenkomt, is bijna allemaal bestemd voor de zorg."

Omdat die pakken in de zorg zo hard nodig zijn, hebben onder meer gemeenten en ziekenhuizen ondernemers opgeroepen om hun beschermingsmateriaal af te staan. Hoeveel bestrijders hier gehoor aan hebben gegeven, is niet bekend.

Zonder beschermende pakken kunnen de nesten van de eikenprocessierups niet worden weggezogen, vanwege de brandharen die de beestjes loslaat. "Dat zou echt hartstikke fout gaan", waarschuwt Kusters in de krant. Volgens hem is er wel een ander soort pak dat je kan afspoelen en kan hergebruiken. Maar ook dat wordt in China gemaakt en is nu dus schaars.

Erg veel last

Vorige zomer hadden veel meer mensen dan normaal last van de eikenprocessierups. In Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht gingen 150 op de 100.000 mensen met jeuk naar de huisarts. Het landelijke gemiddelde in andere jaren is 20 op de 100.000.

Vooral eind juni en begin juli was de overlast groot. Mensen klaagden over jeuk, bultjes en rode plekken. Ook kregen tientallen mensen ernstige oogklachten door brandhaartjes van de eikenprocessierups.