Vele tientallen ernstige oogklachten door eikenprocessierups

Het verhaal van Kyara

De 12 jaar oude Kyara uit West-Brabant kreeg vier weken geleden tijdens het fietsen iets in haar oog. Een steentje, dacht ze. Haar linkeroog jeukte, werd dik en helemaal rood, maar huisarts en huisartsenpost legden niet de link met de eikenprocessierups. "De dokter gaf antibiotica mee en zei dat het over twee weken wel over zou zijn", vertelt haar vader. Haar gezichtsvermogen verslechterde: ze zag wazig en zag een extra rand. "Als het licht is kan ik er niet mee kijken, dan slaat het meteen dicht. Ik kan er ook niet mee lezen", zegt Kyara. Inmiddels ziet ze met haar ene oog nog maar 40 procent.

Afgelopen maandag kwam ze in het Oogziekenhuis bij Tjeerd de Faber terecht, die vaststelde dat het wel degelijk om de eikenprocessierups gaat. Hij telde twintig tot dertig haartjes in Kyara's oog en kon er al een aantal uithalen. Inmiddels is de behandeling gestart en heeft Kyara al minder pijn. Haar vader blijft bezorgd: "De toekomst zal uitwijzen of ze haar gezichtsvermogen weer terugkrijgt. Want dat is nog niet zeker. Dit is geen kattenpis".