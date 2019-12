16-jarige jongen aangehouden voor doodsteken man bij pinautomaat

De politie heeft een jongen van 16 uit Hoofddorp aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij, waar een 64-jarige man uit dezelfde plaats bij om het leven kwam. De man werd maandag belaagd toen hij aan het pinnen was. Hij stond met zijn vrouw bij de automaat.

Het steekincident gebeurde kort na 21.00 uur. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar een uur later meldde de politie dat de man was overleden.

De verdachte werd gisteravond aangehouden. Het is nog onduidelijk of de jongen wordt verdacht van het doodsteken van de man. Na het incident zouden namelijk twee mannen zijn gevlucht. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht.

Op de plek waar de man werd doodgestoken, zijn bloemen neergelegd, meldt NH Nieuws.