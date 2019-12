Hoofddorpers leggen bloemen na fatale roofoverval bij geldautomaat

In de loop van de dag volgden verschillende mensen zijn voorbeeld en werden ook bloemen gelegd. "Ergens werkt het ook verbindend", zegt Wessel. "Iedereen komt even langs. Een groep jongens van een jaar of vijftien heeft ook bloemen gelegd."

Geen extra maatregelen

Marcel Hoogeveen van de winkeliersvereniging zegt erg geschrokken te zijn. "Het is natuurlijk enorm heftig." Hij beschrijft het winkelcentrum als doorgaans veilig en rustig. "Ik heb net de politie gesproken en we gaan er echt van uit dat het een incident is", zegt Hoogeveen. "Voor nu worden er dus ook geen extra maatregelen genomen."

Wel is de geldautomaat waar de roofoverval plaatsvond voorlopig gesloten. In het winkelcentrum is nog een andere automaat beschikbaar.

Daders nog niet gevonden

De roofoverval gebeurde gisteravond iets na 21.00 uur. De vrouw van het slachtoffer zag het gebeuren. Zij is opgevangen. De twee daders gingen er na het steekincident vandoor. Er werd via Burgernet een bericht verspreid onder Hoofddorpers om uit te kijken naar de twee, maar ze zijn nog niet gevonden.