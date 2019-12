Man doodgestoken bij winkelcentrum in Hoofddorp

Bij een winkelcentrum in Hoofddorp is vanavond een man doodgestoken. Volgens NH Nieuws gebeurde dat bij een geldautomaat bij winkelcentrum Toolenburg.

Het steekincident was even na 21.00 uur. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumateam, kwamen ter plaatse. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar rond 22.00 uur meldde de politie dat de man was overleden. Op Twitter meldt de politie dat de familie van het slachtoffer wordt opgevangen.

Na het incident zouden twee mannen zijn gevlucht. De politie is naar hen op zoek. Via Burgernet wordt mensen gevraagd uit te kijken naar de twee, maar ze niet zelf te benaderen.