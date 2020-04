Boeren boos omdat kabinet 'zelfs nu stikstofmaatregelen wil doordrukken'

Het Landbouw Collectief heeft het overleg met het kabinet over de stikstofmaatregelen opgeschort na een overleg met minister Schouten vanmorgen. Volgens de boeren is dat overleg "zwaar teleurstellend" verlopen.

Het collectief, waarin veel land- en tuinbouworganisaties vertegenwoordigd zijn, stelt dat de minister de stikstofaanpak wil doordrukken en dat "alle goede ideeën vanuit de sector juridisch lam worden geslagen".

Volgens de boeren hebben ze tijdens de coronacrisis wel wat anders aan hun hoofd dan stikstof. De minister wil volgens hen haar plannen doorzetten, zelfs nu door de coronacrisis "de stikstofconcentratie in de lucht sterk is gedaald" en "de voedselvoorziening crucialer is dan ooit".