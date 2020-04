OM verhoogt beloning voor gouden tip over gevluchte verdachte liquidaties

Het Openbaar Ministerie heeft de beloning voor de gouden tip die leidt naar de verblijfplaats van Gerel P. verdubbeld naar 30.000 euro. Hij wordt inmiddels in verband gebracht met de criminele groep rond Ridouan Taghi en wordt verdacht van liquidaties. Ook lijkt hij nauw contact te hebben gehad met Feno D., een van de verdachten in het proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh.

Op 1 maart 2017 is P. aangehouden in Suriname, omdat onderzoek naar twee neergeschoten mannen bij een weiland in Noordeloos, bij Gorinchem, naar hem wees. Elf dagen later wist hij te ontspannen uit de Surinaamse gevangenis door een bewaker te bedreigen met een vuurwapen. Sindsdien is hij op de vlucht.

Liquidaties

Behalve van de poging tot liquidatie in Noordeloos wordt hij verdacht van het uitvoeren van de liquidatie op spyshop-medewerker Ronald Bakker. Op 9 maart heeft de rechtbank al twee mannen veroordeeld tot vijftien en dertien jaar celstraf voor betrokkenheid bij deze moord. Zij waren zogeheten spotters. Het slachtoffer werd in zijn auto vlak bij zijn woning in Huizen doodgeschoten.

Volgens de aanklager was de liquidatie van Bakker "een boodschap" vanuit de misdaadorganisatie van Taghi dat meewerken met de politie met de dood wordt bekocht. Bakker zou met de politie hebben gepraat over volgapparatuur voor Taghi. Mede daardoor zou de politie een wapenopslagplaats in Nieuwegein hebben ontdekt en informatie hebben gekregen over een organisatie die zich bezighield met huurmoorden.

Motorclub Caloh Wagoh

Gerel P. lijkt ook nauw contact te hebben gehad met Feno D., een van de verdachten in het proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh. Die leden zouden onder andere in opdracht van de organisatie rondom Taghi meerdere liquidaties hebben uitgevoerd. Door de vermoedelijke betrokkenheid van P. is de beloning voor de gouden tip nu verhoogd.