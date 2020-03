Celstraffen tot 15 jaar voor handlangers moord spyshopmedewerker

De rechtbank heeft twee mannen veroordeeld tot vijftien en dertien jaar celstraf voor betrokkenheid bij de moord op een medewerker van een spyshop uit Nieuwegein. Het slachtoffer, Ronald Bakker, werd in zijn auto vlak bij zijn woning in Huizen doodgeschoten.

Volgens de aanklager was de liquidatie van Bakker "een boodschap" vanuit de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi dat meewerken met de politie met de dood wordt bekocht. Bakker zou met de politie hebben gepraat over volgapparatuur voor Ridouan Taghi. Mede daardoor zou de politie een wapenopslagplaats in Nieuwegein hebben ontdekt en informatie hebben gekregen over een organisatie die zich bezighield met huurmoorden.

Spotters

De rechtbank acht bewezen dat de twee veroordeelde mannen Bakker tot vlak voor zijn dood in de gaten hielden als spotter, schrijft RTV Utrecht. Op die manier leverden ze een wezenlijke bijdrage aan de liquidatie. Uit berichten van de verdachten maakt de rechter op dat de twee "met plezier" hebben meegewerkt aan de moord.

Ridouan Taghi zelf moet zich in het grote liquidatieproces Marengo, dat draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe, verantwoorden voor de moord op Bakker.