Berlijn helpt kleine bedrijven door coronacrisis: 'Klein Wirtschaftswunder'

De Duitse hoofdstad Berlijn heeft in een paar dagen tijd al 83.000 eenmansbedrijfjes en kleine ondernemingen een eenmalige uitkering geschonken. Daarmee loopt de stad voorop in het plan van de Duitse overheid om de acute financiële nood bij ondernemingen door de coronacrisis weg te nemen.

Stomverbaasd was Emma toen ze gistermorgen op haar bank-app keek. De storting van enkele duizenden euro's voor haar eenmanszaak was in aantocht. "Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Zo snel!", zegt de Nederlandse onderneemster.

Want pas afgelopen vrijdag was de Berlijnse website voor de zogeheten Soforthilfe (onmiddellijke ondersteuning) online gegaan. "Ik heb me toen aangesloten in een digitale wachtrij, waarbij ik nummer 75.161 kreeg toebedeeld. Ik dacht nog, dat wordt een drama", vertelt Emma. "Maar zondag zag ik ineens dat er duizenden aanvragen tegelijkertijd werden afgehandeld. En ineens was ik aan de beurt, allemaal met eenvoudige online-aanvraagformulieren. Ik ben totaal positief verrast."

Duizenden euro's schade

De Nederlandse startte vijf jaar geleden de website wattedoeninberlijn.nl, een blog over de Duitse hoofdstad die geliefd is bij Nederlanders die een stedentrip plannen. Ook organiseert ze sinds 2017 stadsrondleidingen. "Ik was bezig aan mijn succesvolste seizoen ooit, de boekingen voor de drukke mei-periode stroomden binnen. Maar vanaf eind februari viel alles weg. De annuleringen kwamen van alle kanten, terwijl het verkeer op mijn website volledig tot stilstand kwam."

De schade voor de Nederlandse loopt al gauw in de duizenden euro's. Ze prijst zich gelukkig met een partner die een vaste baan heeft: "Ik zal mijn huis heus niet kwijtraken, maar dat dreigt voor andere mensen wel. Ik heb de overheid dan ook niet gevraagd om het maximale hulpbedrag van 15.000 euro. Ik ben met een deel daarvan al zeer geholpen."

Even geen stroperige bureaucratie

De vaart waarmee Berlijn de Soforthilfe doorvoert, oogst veel bewondering in de rest van Duitsland. En ook enige verbazing. Want de hoofdstad staat normaal bekend als een bolwerk van stroperige bureaucratie, waar een simpele kredietaanvraag kan uitmonden in een frustrerend doolhof van paperassen en stoffige stempels. Niets van dat alles nu. De stad wil zo snel mogelijk alle verzoeken om noodhulp - men voorspelt er zo'n 300.000 - inwilligen.

Geen deelstaat doet dat Berlijn op dit moment na. Mogelijk heeft dat te maken met het linkse stadsbestuur. Anders dan de rest van Duitsland kent Berlijn een sterke linkse politieke traditie. De coalitie van sociaal-democraten (SPD), socialisten (Die Linke) en groenen (Bündnis 90/Die Grünen) is er veel aan gelegen om de tienduizenden kleine ondernemers, veelal actief in de rijke culturele sector van Berlijn, te redden.