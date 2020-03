Von der Leyen tikt regering-Orbán op de vingers zonder Hongarije te noemen

In de wet staat ook dat de regering celstraffen kan opleggen aan journalisten die in haar ogen nepnieuws over het virus verspreiden. Journalisten zijn bang dat ze achter de tralies verdwijnen als ze in de ogen van de regering te kritisch over de corona-uitbraak in Hongarije of de aanpak ervan berichten.

Een woordvoerder van de regering zegt dat de noodwet niet in strijd is met EU-verdragen of de Hongaarse grondwet. "Hij stemt overeen met Europese waarden, de wet en persvrijheid", zei hij.

De Europese Commissie vergadert morgen over de Hongaarse noodwet.