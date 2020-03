Corona-overtredingen melden via app: 'Mensen zelf aanspreken is spannend'

Overigens maken mensen niet alleen melding van verboden groepsvorming. Bij Meld Misdaad Anoniem trokken de afgelopen week tientallen mensen aan de bel over "bedrijfsmatige" overtredingen, vertelde woordvoerder Marc Janssen vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Denk aan de dorpskroeg die openblijft en waarbij stamgasten via de achterdeur naar binnen mogen komen. Of aan andere ondernemers die klanten blijven ontvangen, van sportscholen en nagelstudio's tot aan prostituees."

Sinds vorige week dinsdag zette Meld Misdaad Anoniem negentig van dit soort meldingen door naar politie, gemeenten en de inspectie SZW. "In z'n algemeenheid zien we dat mensen heel erg bezorgd zijn over de risico's voor de samenleving. Ze zijn er echt verbolgen over dat dit soort activiteiten plaatsvinden."

'Klikken'

Sociaal-psycholoog De Dreu noemt het melden van 'corona-overtredingen' dan ook eerder "pro-sociaal" dan "anti-sociaal", hoewel hij zich ervan bewust is dat anonieme meldingen bij sommige burgers weerstand oproepen.

"Het is sociaal gedrag, in die zin dat het gaat over hoe mensen zich ten opzichte van elkaar gedragen. Net als roddelen heeft dit 'klikken' alles te maken met het introduceren en bevorderen van een nieuwe norm over onderlinge omgang. In dit geval speelt wellicht ook het besef mee dat de crisis sneller voorbij is als we ons met z'n allen aan de nieuwe regels houden. Dan kunnen we weer 'normaal' doen."