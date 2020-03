Eerste Nederlandse coronapatiënten overgebracht Duitsland

De eerste twee Nederlandse coronapatiënten zijn naar Duitsland overgeplaatst. Het gaat om twee mensen die in het Zwolse Isala-ziekenhuis lagen. Gisteren zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Münster, zo'n 140 kilometer van Zwolle.

De patiënten zijn niet verplaatst omdat het ziekenhuis in Zwolle geen bedden meer beschikbaar had, maar omdat het ziekenhuis een piek verwacht en alvast ruimte op de intensive care wil vrijmaken, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Toestemming

Eerder zei het Isala-ziekenhuis dat het wachtte op toestemming van de Nederlandse overheid voor de overplaatsing. Volgens het ministerie berust dat op een misverstand en is dergelijke toestemming niet nodig.

Wel wijst het ministerie erop dat het belangrijk is dat er contact is tussen de Duitse deelstaten en Nederland over dit soort verplaatsingen. Ook benadrukt Volksgezondheid dat verplaatsingen gemeld worden bij het Landelijk Coördinatiepunt Patiëntenspreiding zodat er overzicht is van de IC-capaciteit.

Gesprekken tussen Nederland en Duitsland over verplaatsingen waren al een tijd gaande. Afgelopen week wilden premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid er niet veel over kwijt, omdat dat volgens hen de gesprekken geen goed zou doen.

Duitsland heeft het hoogste aantal IC-bedden van Europa: 28.000, waarvan 25.000 met beademingsapparatuur.