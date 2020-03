Waarom overlijden er in Duitsland relatief weinig mensen aan corona?

160.000 tests per week

De testcapaciteit in Duitsland is volgens minister Spahn van Volksgezondheid 200.000 per week. Er zouden per week zo'n 160.000 tests worden uitgevoerd. In Nederland zijn deze week volgens cijfers van het RIVM iets minder dan 20.000 tests gedaan: tussen de 1900 en 3500 per dag.

Duitse artsen mogen zelf bepalen bij wie ze een test uitvoeren. De richtlijn van het RKI is streng, zij het iets minder streng dan in Nederland. Waar in Nederland alleen getest wordt bij heel zieke mensen, schrijft het RKI testen voor bij personen die corona-symptomen hebben en in een risicogebied waren of in contact stonden met een besmet persoon.