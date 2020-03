Verdeling coronapatiënten over Nederland nu centraal geregeld

Er zijn volgens Kuipers nu nog voldoende bedden op de IC's, maar voor hoelang, is onduidelijk. "Het is nu heel druk in Brabant, maar de komende week zal het druk worden in het hele land." Daarom is het volgens hem extra belangrijk om samen te werken.

Naast coördinatie vanuit Rotterdam wordt in het hele land gezocht naar plekken om patiënten onder te brengen. Bijvoorbeeld in het MC Slotervaart, het ziekenhuis in Amsterdam dat najaar 2018 failliet ging en werd gesloten.

"Het is een voordeel dat dat al een bestaand gebouw is. Maar we moeten er ook aan denken of er mensen beschikbaar zijn. Is er voldoende apparatuur en zijn er goede aanvoerlijnen voor medicatie of infuusvloeistof?"

Gisteravond maakte minister De Jonge (Volksgezondheid) bekend dat het coördinatiecentrum in een leeg studiecentrum komt: