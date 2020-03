Eenzaamheid onder singles: 'Ik heb geen hond, geen kat, zelfs geen goudvis'

De groep alleenstaanden groeit al jaren, blijkt uit CBS-cijfers. Ruim een kwart van de Nederlanders tussen de 25 en 45 is single. In deze weken van zelfisolatie leven zij ook echt alleen. Dit kan leiden tot mentale klachten, zoals angst en depressie, zeggen psychologen.

De berichtgeving over de sociale gevolgen van de coronacrisis gaat vaak over kwetsbare ouderen en ouders met kinderen. "Over alleenstaanden hoor je bijna niemand. In iedere conference-call zit wel een collega met krijsende kinderen", zegt Enter die werkt als strategisch planner. "Ik verbaas me over de frustratie van ouders over hun eigen kinderen. Waarom kan je niet met je eigen kinderen omgaan, denk ik dan. Maar wie ben ik?"

Smithuijsen voelt zich als alleenstaande sociaal verweesd, schrijft ze in een beschouwing voor de Volkskrant. Haar leven speelt zich af op plekken die nu gesloten zijn: sportclubs, kroegen en restaurants. Ze compenseert het gemis met online contact. "Waar mijn vrienden en ik in de eerste weken vooral selfies naar elkaar stuurden, bellen we elkaar nu. Iedereen heeft behoefte aan écht contact." Daarom heeft ze drie personen tot een soort familie verklaard. "Zij zien behalve mij ook niemand anders."

Nieuwe begrippen: eenzaamheidsvirus en huidhonger

Ruim een week geleden introduceerde koning Willem-Alexander in zijn toespraak het woord 'eenzaamheidsvirus'. In het programma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1 ging het over huidhonger. Herkenbaar voor Smithuijsen: "Even knuffelen is als je niet getrouwd bent of een relatie hebt een hele menselijke behoefte. Ik knuffel mijn zelfbenoemde familie nu helemaal plat."

Ook Annedien Enter voelt dit zo: "Ik heb een vriend, maar ik zie hem nu vanwege de coronamaatregelen niet. Hij heeft een zoon, die zowel bij hem als bij zijn ex woont. En zij is ex-kankerpatiënt. We willen daarom geen risico nemen."

Niet iedereen houdt zich zo strikt aan de quarantainemaatregelen. Want: wanneer ben je een huishouden? De urgentie wordt volgens Annedien niet altijd gevoeld bij familie, terwijl je hen juist wilt beschermen. "Ik moet er niet aan denken dat iemand door mij ziek wordt." Ook Doortje ziet haar ouders van 60 en 70 nu niet. "Dat risico wil ik niet nemen. Maar ik mis ze wel."