Koning: ‘Coronavirus kunnen we niet stoppen, eenzaamheidsvirus wel’

De koning brak ook een lans voor de deskundigen van het RIVM, de GGD's "en alle andere instellingen die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring de weg wijzen".

Hij riep op om hun adviezen goed te volgen: "Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico's voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven."

Stop het eenzaamheidsvirus

Volgens de koning vraagt de crisis veel van ons allemaal. Hij stond met name stil bij mensen die ouder zijn en kwetsbaar. "Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen", zei hij.

"We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij horen. Je werkomgeving, de sportclub, de koffieochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst."

Maar gelukkig is er ook veel wat we wel kunnen doen, zei hij. "We weten wie er in onze directe omgeving extra aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten en mensen beseffen dat. Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt."

Waarschuwing voor later

De koning ziet veel voorbeelden van creativiteit en hulpinitiatieven, en hij waarschuwde dat die ook nodig zijn, zeker als de crisis aanhoudt en mogelijk nog groter wordt: "Corona maakt ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los", zei hij. "Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben. Niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nog ondraaglijker worden."

Hij sloot optimistisch af: "Als we onze alertheid, solidariteit en warmte vasthouden, kunnen we de crisis samen aan. 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons zal blijven verbinden."

Bekijk hier de hele toespraak van koning Willem-Alexander: