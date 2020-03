Piekeren, wakker liggen en bang zijn: hoe om te gaan met corona-angst?

Piekeren over de risico's van een coronabesmetting, wakker liggen omdat je je zorgen maakt, denken aan welke erge dingen er mogelijk kunnen gebeuren. Ook als je fysiek niet ziek bent, kun je mentaal behoorlijk veel last hebben van de coronacrisis.

In China bleek dat bijna de helft van de mensen zich na wekenlange quarantaine lusteloos, depressief, eenzaam en angstig voelde. Ook in Nederland worden gegevens hierover verzameld voor onderzoek.

'Angst komt nu bij veel mensen voor'

"Angst komt nu, in meer of mindere mate, bij heel veel mensen voor", zegt ontwikkelingspsycholoog Gerine Lodder van Tilburg University. "Dat is niet per se verkeerd. Angst heeft een evolutionaire functie om je te beschermen tegen iets wat mogelijk dodelijk is of schade toebrengt. Maar als je daarin gevangen raakt, dan is het niet meer functioneel."

Jeanine Sinke, specialist eenzaamheid, ziet ook dat meer mensen nu last hebben van zorgen, angsten en slaapproblemen. "Mensen die kwetsbaar zijn, zijn vaak al aan huis gebonden. Er verandert voor hen niet eens zoveel aan hun omstandigheden, maar hun mindset verandert; ze voelen zich kwetsbaarder dan andere mensen."