Spaans zorgpersoneel sluit zich op bij bejaarden, 'we kunnen het hier redden'

In Spanje stierven afgelopen etmaal 769 mensen aan het coronavirus. Een record. Grote zorgen zijn er over verzorgingshuizen voor ouderen, waar al honderden mensen omkwamen. In het noorden van het land is nu een opmerkelijk initiatief gestart: verzorgers sluiten zich vrijwillig met tientallen bewoners op in hun verzorgingshuis.

De ochtendgymnastiek is als iedere ochtend in het verzorgingshuis San Jerónimo in het stadje Estella. Toch is er ook iets helemaal anders: vijftien werknemers besloten deze week zich vrijwillig op te sluiten met de 62 oudere bewoners. Iedereen blijft binnen, dag en nacht. Er is geen wisseling van diensten meer en zo blijft het virus wellicht buiten.

"Het raakt ons enorm wat er in de verzorgingshuizen gebeurt. Ook wij horen hoe militairen in het land dode mensen in hun bedden vinden", vertelt directeur David Cabrero. "We hebben hier allemaal gehuild", vertelt hij. "Maar er is ook een andere realiteit: dat wij het hier kunnen redden."

'Veel kracht om door te gaan'

Ze zijn hoopvol. Iedere dag meten ze twee keer bij elkaar de temperatuur en tot nu toe testte geen van de bewoners of personeelsleden positief op het virus. En dus gaat ook de bingo gewoon door. "Ik hoop dat alle families gerust zijn. Het gaat goed met de bewoners. En ook met ons. We hebben veel kracht om door te gaan", vertelt een van de verpleegsters. Zij zetten filmpjes op de Facebookpagina van het verzorgingshuis om zo iedereen te informeren.

Ze willen het om te beginnen twee weken volhouden. En dus liggen overal matrassen. De vijftien personeelsleden die zich lieten opsluiten met de bewoners hebben allemaal afgezien van extra geld voor de overuren. "Het maakt me zo gerust dat ze hier bij ons zijn", zegt een bewoonster, die zich voorzichtig op het terras van het verzorgingshuis heeft gewaagd. "Iedereen steekt de handen uit de mouwen. Voor het welzijn van iedereen moeten we ons nu allemaal opofferen."

"Toen we hiermee begonnen hadden we geen idee hoelang het gaat duren. Dat weten we nog steeds niet", zegt directeur Cabrero. "Dat is ook moeilijk voor onze eigen families. Ik zie het maar als een flinke bosbrand. De brandweer is nog dagen bezig met blussen. Zo zien we ons werk ook."

Dansen op het balkon

Dan wordt het 20.00 uur en staan ze allemaal op het balkon: vijftien verzorgers en 62 bewoners. Restiré is het lied van deze dagen in Spanje. Letterlijk: 'Ik kan dit weerstaan'. En aan de overkant van het plein zwaaien alle buren mee.

Dat ziet er zo uit: